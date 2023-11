Im Laufe der Zeit: Was kam an Heiligabend auf den Tisch?

In 24 Fragen geht das Museum Oberschönenfeld den Weihnachtstraditionen vergangener Zeiten nach. Die Sonderausstellung wird bald feierlich eröffnet.

Das Museum Oberschönenfeld möchte seine Besucherinnen und Besucher vor Weihnachten in festliche Stimmung bringen. Am Sonntag, 26. November, wird dort die Sonderausstellung „24 Fragen zu Weihnachten“ festlich eröffnet. Die Ausstellung ist interaktiv und stellt anhand von Christbaumschmuck, Krippen und besonderen Geschenken spannende Fragen zum Weihnachtsfest.

Mitmachstationen für Groß und Klein

Plätzchen backen, den Christbaum schmücken oder Geschenke aussuchen: Die Weihnachtszeit ist für die meisten Menschen ein besonderer Teil des Jahres. Doch warum feiern wir überhaupt Weihnachten – und vor allem: wie? Die Ausstellung „24 Fragen zu Weihnachten“ zeigt vom 24. November bis zum 28. Januar spannende Objekte aus der Sammlung des Museums, die Erinnerungen wecken. Darunter Krippen, Christbaumschmuck und Weihnachtsgeschenke aus den vergangenen 100 Jahren. Dabei stellt die Ausstellung 24 Fragen, die rund um das Fest schon immer geklärt werden wollten: Was kommt an Heiligabend auf den Tisch? Kommt das Christkind oder der Weihnachtsmann? Und gehören Geschenke wirklich dazu? An Mitmach-Stationen und mit einem abwechslungsreichen Begleitprogramm können Besucherinnen und Besucher weihnachtliche Antworten finden.

Große und kleine Weihnachtsfans sind außerdem dazu eingeladen, Weihnachtspost und Wunschzettel zu schreiben oder sich als Weihnachtsmann oder Christkind zu verkleiden. Das Museum wird so im Advent, während der Weihnachtsfeiertage und darüber hinaus zum festlichen Ausflugsziel für die ganze Familie.

Sonderführungen für Familien

Am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, können Gäste der Ausstellung mit dem Duo „Text will Töne“ auf eine lyrisch-musikalische Reise durch die Vorweihnachtszeit aufbrechen (15 Euro inkl. Museumseintritt, Beginn 16.30 Uhr). In der Vorweihnachtszeit und in den Weihnachtsferien finden außerdem verschiedene Sonderführungen für Familien statt. In Kreativ-Werkstätten können Kinder und Eltern zum Beispiel Winter-Deko aus Filz basteln. Termine, Kosten und Infos zur Anmeldung unter www.mos.bezirk-schwaben.de im Internet. (AZ)