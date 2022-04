Oberschönenfeld

Hohe Spritpreise: Spielplatz in der Heimat sticht die Bergtour

Auch im Landkreis gibt es viel zu entdecken. Der Spielplatz in Oberschönenfeld ist bei Kindern besonders beliebt.

Plus Das Wetter ist gut, und die Menschen im Augsburger Land zieht es nach draußen. Wegen der hohen Preise an der Zapfsäule bleiben viele aber lieber in der Region.

Von Josefine Wunderwald

Die Sonne scheint, es ist frühlingshaft warm, und die Kinder haben Osterferien: Viele Familien sind auf dem Klostergelände in Oberschönenfeld unterwegs. Auch der Parkplatz des Spielplatzes ist voll. So bekommt man nicht den Eindruck, dass die Menschen wegen der aktuell sehr hohen Spritpreise weniger Ausflüge unternehmen. Spricht man jedoch mit den Leuten, entsteht ein anderes Bild.

