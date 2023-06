Töpfermarkt Oberschönenfeld zeigt Rustikales und Feines aus Keramik

Der Markt in Oberschönenfeld zieht regelmäßig Tausende Menschen an. Dazu trägt auch das Ambiente im Innenhof des Klosters bei.

Es ist eine der Veranstaltungen, bei der regelmäßig mehr als 10.000 Personen an einem Wochenende in den Innenhof des Klosters Oberschönenfeld pilgern: Am kommenden Wochenende, 1./2. Juli, ist bereits zum 24. Mal Zeit für den Töpfermarkt dort. Denn in Oberschönenfeld passt zum abwechslungsreichen Keramikangebot auch das Ambiente des Museumshofs. Von Gebrauchskeramik für den täglichen Einsatz bis zu modernen und feinen Arbeiten für Schmuck aus Ton, feinem Porzellan, Raku und Gartenobjekten wird viel geboten.

Kaum ein anderes Handwerk kann auf eine so lange Geschichte und Tradition zurückblicken, Keramik ist schon aus der Steinzeit bekannt. Auch in der Gegenwart sind überall in der Welt Gefäße aus Ton für den täglichen Gebrauch unentbehrlich, Keramikkunst ist ein wesentlicher Teil kultureller Identität. Heute wird diese Tradition einerseits fortgeführt, andererseits in zeitgemäße Formen gebracht. Die Arbeiten, die in Oberschönenfeld ausgestellt und verkauft werden, entstehen allesamt in den Werkstätten der Aussteller, versichert der Veranstalter.

Viele Aussteller und Ausstellerinnen kommen immer wieder

Manche der Ausstellerinnen und Aussteller sind schon seit vielen Jahren dabei. Ein gern gesehener Gast aus dem tiefsten Erzgebirge ist Korbmachermeister Norbert Grimmer mit seinem reichhaltigen Sortiment, der in alter Tradition auch kleinere Schäden an Korbstühlen, Sitzeinlagen und Ähnlichem repariert. Auch regionale Kunsthandwerker sind dabei, wie Oskar Maag aus Derching mit seinem qualmenden Brennofen: Er zeigt die aus dem mittelalterlichen Japan stammende Raku-Brenntechnik.

Der Eintrittspreis bleibt bei zwei Euro für alle Besucherinnen und Besucher. Bis 18 Jahre sowie für Schülerinnen, Schüler und Studierende ist der Eintritt frei. Auch der große Parkplatz ist kostenfrei. Geöffnet ist Samstag, 1., und Sonntag, 2. Juli, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Gastronomische Angebote sowie die Möglichkeit für Kinder, selbst einmal das Töpfern auszuprobieren, ergänzen das Programm. Neben dem Museumshof lädt der inklusive Spielplatz Familien ein, außerdem ist der beliebte Brotladen des Klosters geöffnet.

