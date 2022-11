Region Augsburg

vor 32 Min.

"Ich darf nicht ausfallen": Über den Alltag mit einem schwer kranken Kind

Unbeschwert spielen – das war und ist für Emilia und ihre Eltern nicht immer möglich. Das kleine Mädchen leidet seit seiner Geburt an einer Gallengangatresie.

Plus Emilia, 3, leidet an einer seltenen Erkrankung, ihre ersten Lebensjahre verbrachte sie überwiegend in Krankenhäusern. Ihre Mutter berichtet hier von ihrem Alltag.

Von Daniela de Haen

Emilia* ist eine gute Gastgeberin. In ihrer Spielecke bereitet sie gerade Tee zu, bevor sie ihn strahlend serviert. "Zucker?", fragt sie und saust noch einmal kurz davon. Die Dreijährige ist so quirlig, wie Dreijährige eben sind. Und auffallend offen. Schon nach kurzer Zeit lädt sie den Besuch, den sie gerade erst kennengelernt hat, zum Spielen ein, bringt buntes Puppengeschirr und ihre Stofftiere. Wüsste man nicht, was sie bereits durchgemacht hat, welch schweren Start sie ins Leben hatte, würde man es beim ersten Kennenlernen nicht bemerken.

