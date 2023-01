Silvesterrakete setzt in Reutern eine Kiefer in Brand

Für ein unerwartetes Feuerwerk sorgte eine Silvesterrakete in Reutern. Glücklicherweise bleiben die Folgen gering.

Brennender Baum durch Silvesterrakete: Am Samstag ließ nach Angaben der Polizei gegen 21.55 Uhr ein 22-Jähriger in Reutern eine Rakete steigen. Diese flog in eine Kiefer, welche sich dadurch leicht entzündete. Das Feuer war allerdings bei Eintreffen der Feuerwehr bereits selbstständig wieder erloschen. Zur Sicherheit wurde der Baum durch die Feuerwehr Reutern mit Wasser eingesprüht. Sachschaden dürfte keiner entstanden sein. (AZ)