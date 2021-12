53-Jährige rutscht in Rommelsried mit ihrem SUV gegen einen Baum

Weil eine Autofahrerin auf regennasser Fahrbahn bei Rommelsried zu schnell unterwegs ist, verliert sie die Kontrolle über ihren Wagen. Der Schaden ist groß.

Zu schnell auf nasser Fahrbahn ist eine 53-jährige Frau am Freitag in ihrem SUV unterwegs gewesen. Die rasante Fahrt endete schließlich an einem Baum.

Unfall bei Rommelsried: Polizei schätzt Schaden auf 30.000 Euro

Nach Auskunft der Polizei fuhr die Frau gegen 19.40 Uhr mit ihrem Fahrzeug im höheren Preissegment auf der Kreisstraße K3 von Rommelsried in Richtung Deubach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Auto bei regennasser Fahrbahn in einer langgezogenen Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Die Frau überfuhr zunächst mehrere Verkehrszeichen und prallte dann mittig gegen einen kleinen Baum. Die 53-Jährige blieb unverletzt.

An ihrem SUV beläuft sich der Sachschaden aufgrund der eingedrückten Fahrzeugfront und des beschädigten Unterbodens auf rund 30.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (thia)