Ein Sonnenuntergangsfoto hat schmerzhafte Folgen

In Rommelsried stoßen zwei Leichtkrafträder zusammen, ein Jugendlicher wird verletzt. Die Sonne war dabei im Spiel.

Einen Verkehrsunfall mit Personenschaden verzeichnet die Polizei am Silvestersamstag in Rommelsried: Eine Gruppe Jugendlicher bestehend aus vier Leichtkrafträdern unternahm eine Ausfahrt. Gegen 17.40 Uhr fuhren sie auf der Kreisstraße A3 von Rommelsried in Richtung Horgau. Aufgrund des stimmungsvollen Sonnenuntergangs wollte ein Jugendlicher, um diesen Moment fotografisch festhalten zu können, nach links in einen Feldweg einbiegen. Nachdem dies relativ spontan geschah, konnte der hinter ihm fahrende nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Durch den Zusammenstoß wurde ein Jugendlicher leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Uniklinikum Augsburg zur Versorgung gebracht. An beiden Leichtkrafträdern entstand ein Schaden von jeweils 500 Euro. (AZ)