Unbekannte brechen Kasse von Eierautomat in Rommelsried auf

Bereits zum zweiten Mal ist die Kasse eines Eierautomaten in Rommelsried aufgebrochen worden, berichtet die Polizei.

Die Kasse eines Eierautomaten in Rommelsried ist laut Polizei bereits zum zweiten Mal aufgebrochen worden. Im Zeitraum von Samstag bis Sonntag wurde die Geldkassette aufgebrochen. Der Diebstahlschaden bewegt sich im mittleren zweistelligen Bereich. Im gleichen Zeitraum wurde auch ein Eierstand in der Hausener Straße in Hausen angegangen. Die Täter entwendeten hier drei Schachteln Eier und warfen diese auf Hauswände. (kinp)