Unbekannter klaut Geldbeutel aus Auto bei Rommelsried

Ein 45-Jähriger stellt sein Auto auf einem Waldweg bei Rommelsried ab. Als er zurückkehrt, ist sein Geldbeutel verschwunden. Nun ermittelt die Polizei.

Der Geldbeutel eines 45-Jährigen sei gestohlen worden, berichtet die Polizei. Demnach parkte der Mann seinen Wagen am Montag zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr an einem Waldweg bei Rommelsried. In dem Auto, das nicht abgesperrt war, lag der Geldbeutel. Als der Besitzer zurückkam, sei er weg gewesen, berichtet die Polizei. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. (kinp)