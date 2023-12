Vermeintliche Einbrecher waren Polizisten

Ein Anwohner aus Rommelsried ruft die Polizei, weil er verdächtige Personen in einem Nachbarhaus beobachtet. Schnell stellte sich heraus: Es waren Polizisten.

Ein Anwohner in Rommelsried rief am Donnerstagabend die Polizei, weil er vermeintliche Einbrecher gesehen hatte. In einem Nachbarhaus nahm er verdächtige Personen mit Taschenlampen war. Der Vorfall hatte sich in einem Anwesen in der Deubacher Straße ereignet. Um Einbrecher handelte es sich aber zum Glück nicht, teilt die Polizei mit.

Schnell konnte geklärt werden, dass es sich bei den vermeintlichen Einbrechern um Polizeibeamte gehandelt hatte. Diese hatten das Anwesen im Rahmen einer Vermisstenfahndung betreten. Auch wenn es in diesem Fall falscher Alarm war, so bittet die Polizei darum solche Wahrnehmungen sofort unter der Notrufnummer 110 zu melden. (kinp)