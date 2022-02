Die Corona-Zwangspause nimmt kein Ende

Basketball: Auch das nächste Heimspiel der Kangaroos gegen Treuchtlingen fällt aus.

Stadtbergen Weitere Zwangspause für die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen in der 1. Regionalliga Südost. Auch das Heimspiel gegen den VfL Treuchtlingen am Samstagabend muss entfallen. Der Gegner hat mehrere positive Corona-Fälle im Team vermeldet. Allerdings wurde bereits der Nachholtermin fixiert. Das Spiel findet jetzt am Samstag, 5. März, um 19.30 Uhr statt.

Der kurzfristige Versuch der Kangaroos, an diesem Wochenende dafür das Nachholspiel in Rosenheim zu bestreiten, scheiterte ebenfalls. Die Oberbayern wären zwar spielfrei gewesen, bekommen coronabedingt aber nach wie vor keine spielfähige Mannschaft in die Halle.

BG-Coach Emanuel Richter zeigte sich wenig angetan vom erneuten Spielausfall: „Die Lage ist nicht optimal, aber wir können es nicht ändern. Wir blicken aber nach vorne und hoffen, nun am nächsten Samstag in Schwabing und dann nochmal zu Hause gegen Treuchtlingen antreten zu können. Dann geht es definitiv am 12. März in die Play-offs“, hofft Richter, dass man für Samstag vielleicht noch einen Testspielgegner findet: „Ansonsten werden wir trainieren.“

Ob das Spiel in Rosenheim noch gespielt wird, bleibt abzuwarten, da es keine Auswirkungen auf die Tabelle hat. Die Ligenleitung versucht aktuell, die nächsten drei Wochenenden diejenigen Spiele durchzuführen, die für die Qualifikation der Play-offs relevant sind. Sollten dann noch Spiele offen sein, wird die Tabelle über ein kompliziertes statistisches Verfahren hochgerechnet. „Das ist sehr komplex. Das konnten mir nicht einmal die Mathematik-Lehrer bei uns im Verein erklären“, schüttelt Kangaroos-Geschäftsführer Andreas Moser den Kopf. „Aber es scheint nachgewiesen gerechter als das Koeffizienten-System, welches zum Beispiel beim Eishockey zum Einsatz kommt. Da wir aber bereits sportlich als Erster der Südgruppe in die Play-offs gehen, interessiert uns das auch nicht weiter. Wir würden allenthalben ohnehin lieber spielen als rechnen“, so Moser. Bleibt somit am Samstag noch das Spiel der zweiten Mannschaft in der 2. Regionalliga gegen den TSV Dachau (16.45 Uhr) sowie einige Partien der Jugendteams. (asan)