Nach 3:0-Führung noch gezittert

TSV Täfertingen setzt sich beim VfR Foret mit Mühe durch

Drei Spiele, drei Siege – die SpVgg Auerbach-Streitheim hat in der Fußball-Kreisklasse Nordwest einen Raketenstart hingelegt. Beim 4:0 in Wörleschwang blieben die Herdin-Schützlinge nach dem 1:0 gegen Welden am Mittwoch zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen ohne Gegentreffer. Aber auch der SV Ottmarshausen (5:1 beim TSV Welden) und der TSV Steppach (4:2 beim SV Bärenkeller) sind bisher ohne Punktverlust.

SV Wörleschwang – SpVgg Auerbach-Streitheim 0:4 (0:0). Konnte der SVW dem Gast aus Auerbach in der ersten Halbzeit noch die Stirn bieten – Niklas Schmid hatte in der 34. Minute gar noch den Führungstreffer auf dem Schlappen, der Querbalken verhinderte diesen jedoch –, so wirkte der Gast in der zweiten Halbzeit bei 28 Grad und Sonnenschein deutlich frischer und kam durch Tore von Michael Furnier (59.), Tomasz Gwizdz (69.), David Schönenberg (74.) und Ansumana Sankareh (83.) zum verdienten Auswärtssieg. –Zuschauer:178. (KW-)

TSV Welden – SV Ottmarshausen 1:5 (0:2). Die Heimmannschaft verpasste nur um Zentimeter die frühe Führung (3.). Danach gewannen die Gäste die Oberhand, scheiterten jedoch oft am Weldener Torhüter. Marco Spengler konnte vor der Pause zwei Fehler der Weldener Abwehr konsequent nutzen und brachte die Gäste mit zwei Treffern in Führung (41. und 45.). Den besseren Start in die zweite Spielhälfte hatten die Gastgeber, die durch Fabian Ecker auf 1:2 verkürzen konnten (57.). Welden drängte auf den Ausgleich, gerieten aber in Minute 70 in einen Konter, den Maximilian Heinrich zum 1:3 nutzen konnte. Ottmarshausen weiterhin unter Druck, wehrte erneut einen Angriff ab und konnte Welden mit 2 Pässen überspielen. Lucas Hackl erhöhte auf 1:4 (78.) und besiegelte mit seinem zweiten Tor kurz vor Abpfiff den 1:5–Endstand (89.). - Zuschauer: 96. (weld)

TSG Stadtbergen – TSV Neusäß II 0:0. Ein weiteres torloses Remis gab es für die Neusässer Reserve im zweiten Spiel. Sie hat damit trotz minimalster Torausbeute (0) die damit maximal mögliche Punktzahl (2) eingefahren. Wenig Chancen, dafür aber viel Regen und Kampf prägten das eher triste Bild. Zuschauer: 40.

TSV Diedorf – TSV Lützelburg 6:2 (2:1). Die Führung der Gäste durch Julian Scheben (28.) hielt nur vier Minuten, ehe die Heimelf ihren Siegeszug startete. Stefan Micheler (32.) und Tobias Endress (45.) trafen zum 2:1-Halbzeitstand. Auch nach der Pause war das Spiel eine deutliche Angelegenheit, was Diedorf mit vier weiteren Treffern untermauerte. Stefan Micheler (60.), Elias Eser (65.), Tobias Endress (75.)und Tobias Schneider (90.+3) trafen. Der Ehrentreffer gelang Johannes Christi (70.). Zuschauer: 50.

SpVgg Bärenkeller – TSV Steppach 2:4 (0:1). Eine reine Weste konnten die Steppacher auch in ihrem zweiten Saisonspiel behalten. Furcan Tabukcu (17./48.) schoss den TSV mit zwei Treffern in Führung. Lukas Schmidt gelang zwar der Anschluss zum 1:2 (67.), ehe Jakob Höhnle (79.) und Leon Rössle (81.) keine Zweifel am Auswärtssieg mehr aufkommen ließen. Das 2:4 von Sanit Loey kann unter Ergebniskosmetik abgehakt werden. Zuschauer: 50.

VfR Foret - TSV Täfertingen 3:4 (0:3). Bei einem Spiel unter schwierigen Regenbedingungen musste der VfR einen deutlichen 0:3-Rückstand mit in die Pause nehmen. Aber die Heimelf kam gut aus der Pause und konnte mit zwei Sonntagsschüsse nauf 3:3 durch Treffer von Tolunay Bakar (2) und Tolga Güclü ausgleichen. Die Gäste, für die Deniz Tetik (2), Justin Djondo-Pacham und Fabio Martens erfolgreich waren, konnten dann aber wieder auf 3:4 stellen. Obwohl Foret am Ende alles nach vorne warf, gelang der Ausgleich nicht mehr. (AL)