31.10.2021

Ein schlimmer Nachmittag für den Aufsteiger

Plus Die SG TSV Zusamzell-Hegnenbach/FC Reutern erlebt gegen Spitzenreiter TSV Wasserburg ein 1:8-Debakel und verliert in der letzten Aktion einen Spieler

Von Bernd Reiser

Eine deftige Klatsche setzte es für die SG TSV Zusamzell-Hegnenbach/FC Reutern in der Fußball-A-Klasse West 2 gegen den Tabellenführer TSV Wasserburg, der den Hausherren in allen Belangen überlegen war. Es war ein schlimmer Nachmittag für den ambitionierten aber ersatzgeschwächten Aufsteiger, der ganz am Ende noch einen Spieler durch eine unglückliche Verletzung verlor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

