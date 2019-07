00:04 Uhr

Stadtmeister wird abgelöst

Florian Sturm setzt sich gegen Seriensieger durch

Vor großem heimischem Publikum traten Tobias Groß und Florian Sturm in der Wettkampfklasse 1 an. Beide Turner zeigten ihre einstudierten Kürübungen, welche im Gegensatz zu den Pflichtübungen von jedem Turner selbst zusammengestellt werden kann, woraus sich ein jeweiliger Schwierigkeitsgrad ergibt. Auch wenn Tobias Groß an diesem Wettkampftag nur drei von sechs Geräten geturnt hat, war das kein Grund für Florian Sturm, einen Gang runter zu schalten. Er konnte eindrucksvoll, an allen sechs Geräten, sein turnerisches Können dem Publikum und den Kampfrichtern präsentieren. Am Ende gewann er mit 59,6 Punkten vor seinem Kontrahenten mit 32,3 Punkten.

In der Wettkampfklasse 2 (Jahrgang 2002 bis 2004) konnte sich Tim Dressmann mit 89,2 Punkten gegen Tom Wimmer (87,5 Punkte) und Raphael Schuster (64,2 Punkte) durchsetzen. Wie bereits im vorigen Jahr erturnte sich Tim Dressmann die höchste Punktzahl des gesamten Wettkampfes und wurde somit zum Stadtsieger gekürt.

David Eder gewann die nur mit zwei Turnern besetzte Klasse 3 (Jahrgang 2005 bis 2007) gegen Anton Lehmann.

Fünf Sportler konnten sich in der Wettkampfklasse 4 (Jahrgang 2008) ergaben sich aufgrund von gleicher Punktzahl für Niklas Remmel und Maximilian Himmelreich zwei vierte Plätze. Jonas Altmann siegte vor Fabio Chirulli und Lennart Himmelreich.

Die Turner der Jahrgänge 2009 und 2010 lieferten sich einen packenden Wettkampf. Am Ende konnte sich hier Kilian Kirchmann mit 77,1 Punkten den ersten Platz sichern. Platz zwei ging an Lian Gremes vor Maxi Tomaschko.

In der letzten Klasse (Jahrgang 2011) der Pflichtturner startete als einziger Sportler Robin Ledermann. Für seinen ersten Wettkampf und mit einer respektablen Punktzahl von 60,6 Punkten nahm er die Goldmedaille in Empfang.

Die Kleinsten starteten in drei Wettkampfklassen. Für manche war es der erste Wettkampf ihrer jungen Turnerkarriere. An den vier Geräten Boden, Reck, Barren und Sprung zeigten sie vor den Augen der aufgeregten Eltern und Zuschauer Turnübungen mit Körperspannung und Streckung. In der jüngsten Wettkampfklasse (Jahrgang 2013) gewann Maximilian Dobisch, dicht gefolgt von Jonah Hardegger und Maximilian Quatember. Eine Altersklasse höher (Jahrgang 2012) erturnte sich Alexander Winter Rang eins vor Maximilian Hoschka, Jona Heckel und Luis Ketterle. Im Jahrgang 2011 konnte Sebastian Grenz die Goldmedaille vor David Jenke sichern.

Im zweiten Durchgang des Einzelwettkampfes des Turngau Augsburg erturnte Kilian Kirchmann in der Altersklasse Jugend E den ersten Platz. In der Gesamtwertung stand er nach dem Zusammenrechnen beider Wettkämpfe mit 166,75 Punkten und einem Vorsprung von 2,8 Punkten vor seinem Kontrahenten. Ebenfalls einen Rang auf dem Treppchen konnte sich Tim Dressmann in der Jugend B ergattern. Sowohl im ersten als auch im zweiten Wettkampf musste er sich lediglich einem Turner aus Friedberg geschlagen geben. Somit bekam er das verdiente Silber. (mr-)

