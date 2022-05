A-Klasse Nordwest

27.05.2022

Der Vatertag wird für den FC Langweid zum Feiertag

Beim FC Langweid knallten am Vatertag die Sektkorken. Mit einem 1:0-Sieg beim TSV Herbertshofen konnte einen Spieltag vor dem Saisonende die Meisterschaft in der A-Klasse Nordwest gefeiert werden.

Plus Mit 1:0-Sieg beim TSV Herbertshofen ist der FC Langweid am Ziel aller Träume. CSC Batzenhofen bleibt mit zwei Treffern in der Nachspielzeit im Aufstiegsrennen der A-Klasse Nordwest.

Der FC Langweid hat’s geschafft! Einen Spieltag vor Saisonende holte sich die Truppe um Trainer Christian Ullmann den Meistertitel in der Fußball-A-Klasse Nordwest und kehrt damit in die Kreisklasse zurück. Mit dem „Goldenen Tor“ zum 1:0-Sieg beim TSV Herbertshofen erlöste Torjäger Christoph Werner seine Farben in der 85. Minute. Dann wurde am Vatertag gefeiert. Während der SV Gablingen im Kampf um Platz zwei mit einem 1:1 gegen den TSV Gersthofen II schwächelte, kam der CSC Batzenhofen-Hirblingen nach einem 0:2-Rückstand durch zwei Treffer in der Nachspielzeit noch zu einem 3.2-Sieg gegen den SC Biberbach.

