A-Klasse Nordwest

16.05.2022

Im Nordderby geht's drunter und drüber

Plus Sommerlicher Standfußball reicht Verfolger CSC Batzenhofen gegen Schlusslicht SV Adelsried nicht.

In der A-Klasse Nordwest konnte der CSC Batzenhofen die Lücke zum spielfreien Tabellenführer FC Langweid nicht schließen. Der Verfolger kam nicht über ein 1:1 gegen Schlusslicht SV Adelsried hinaus. Der SV Gablingen hält mit einem 2:1-Erfolg in Erlingen ebenfalls den Anschluss an die Spitze.

