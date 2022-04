Schockmoment im Spitzenspiel

Plus Spielabbruch in Langweid, nachdem drei Kicker zusammenrasseln. Schlusslicht überrascht den Tabellenzweiten.

Spielabbruch beim Tabellenersten aus Langweid gegen den SV Erlingen nach dem Zusammenprall mehrere Spieler. Das Spiel wird nachgeholt. Für die Überraschung des Spieltages sorget Schlusslicht SV Adelsried, der gegen den Tabellenzweiten SC Biberbach mit 1:0 gewann und damit die rote Laterne an den SV Nordendorf abgeben konnte. Trotz zweier verschossener Elfmeter gewann der SV Gablingen gegen den TSV Herbertshofen mit 1:0.