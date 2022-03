AL-Frühjahrscheck

11.03.2022

SC Altenmünster: Fehlstart verboten!

Plus Warum Schlusslicht SC Altenmünster den Klassenerhalt noch längst nicht abgeschrieben hat und was sich Trainer Peter Ferme für die Zukunft wünscht.

Mit dem Schlagerspiel im Tabellenkeller startet Schlusslicht SC Altenmünster am Sonntag beim Vorletzten SC Bubesheim in die Restsaison. Um ein weiteres Jahr der Fußball-Bezirksliga Nord angehören zu wollen, muss der SCA nicht nur in diesem Nachholspiel einen Zahn zulegen und seine im Kader durchaus vorhandenen Qualitäten weitaus öfters als im vergangenen Herbst auf den Platz bringen. Wie die Chancen dazu stehen, zeigen wir im AL-Frühjahrscheck auf, den wir dann mit dem FC Horgau und dem TSV Meitingen fortsetzen werden, die erst eine Woche später ins Geschehen eingreifen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen