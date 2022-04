Basketball

02.04.2022

Ein Vorgeschmack auf die 2. Bundesliga

Plus BG Leitershofen/Stadtbergen trifft im Halbfinale um den Bundesliga-Aufstieg auf die dritte Mannschaft des FC Bayern München, die aber mit ihrer Zweitliga-Garde antreten wird.

Die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen biegen in die Zielgerade im Kampf um die Meisterschaft in der 1. Regionalliga Südost ein. An diesem Wochenende startet gegen den FC Bayern München III das Halbfinale in der Play-off-Serie, erneut im Modus „best of two“. Das bedeutet, die Ergebnisse aus Hin- und Rückspiel werden wieder addiert. Bei Gleichstand in Summe würde es im zweiten Match eine Verlängerung geben. Los geht es am Sonntag in München. Anpfiff der Begegnung ist um 18 Uhr auf dem FC Bayern Campus (Ingolstädter Straße 272). Das Rückspiel findet dann am Samstag, 9. April, um 19.30 Uhr in der Sporthalle Stadtbergen statt.

