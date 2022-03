Basketball

18.03.2022

Kangaroos wollen ins Halbfinale

Plus Wie Kapitän Dominik Veney die Lage der BG Leitershofen/Stadtbergen vor dem Rückspiel in Bamberg sieht.

Die Basketballer der BG Topstar Leitershofen/Stadtbergen visieren in den Play-Off Spielen der 1. Regionalliga Südost das Play-Off Halbfinale an. Am Sonntagabend steht das Rückspiel der ersten Runde bei den Regnitztal Baskets an (Sprungball 18 Uhr Basketball Center Hauptsmoor in Strullendorf). Nachdem das Hinspiel vor Wochenfrist mit 23 Punkten gewonnen wurde (98:75), würde in Oberfranken theoretisch eine Niederlage mit 22 Zählern Differenz zum Weiterkommen genügen.

