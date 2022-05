Bezirksliga Nord

16.05.2022

Altenmünsters Abgang scheint unausweichlich

Plus Nach der sechsten Niederlage in Folge könnte das Schicksal des SC Altenmünster in der Bezirksliga schon am kommenden Mittwoch besiegelt sein.

Die Tage des SC Altenmünster in der Fußball-Bezirksliga Nord sind gezählt. Bereits am kommenden Mittwoch könnte der Abstieg der Zusamtaler theoretisch feststehen. Nämlich dann, wenn der FC Mertingen das Wiederholungsspiel gegen Schlusslicht TSV Pöttmes gewinnt. Dann würde selbst ein Sieg im abschließenden Duell beim FC Mertingen in der Tabelle keine Auswirkungen mehr haben. Mit einem Heimsieg gegen den VfL Ecknach hätte Altenmünster nochmals ernsthaft ins Geschehen um Kampf um den Klassenerhalt eingreifen können, doch nach 93 Minuten stand eine bittere 1:2-Niederlage auf der Anzeigentafel.

