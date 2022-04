Bezirksliga Nord

23.04.2022

Der TSV Meitingen ist eine Wundertüte

Plus Warum die Partie gegen den SC Bubesheim für einen Spieler etwas ganz Besonderes ist.

TSV Meitingen gegen SC Bubesheim – dieses Spiel wurde vor der Saison von den Experten immer genannt, wenn vom Ausgang der Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga die Rede war. Statt einer Vorentscheidung im Titelkampf steht nun am Sonntag beim Aufeinandertreffen dieser beiden Teams (Anpfiff 15 Uhr) Abstiegskampf auf der Agenda. Vor allem für den SC Bubesheim, der auch in der Rückrunde nicht in die Puschen kommt und mit 22 Punkten auf dem vorletzten Platz, einem Abstiegsrang, dümpelt. Die Meitinger haben mit 29 Zählern gerade mal sechs Punkte Vorsprung auf einen Relegationsrang.

