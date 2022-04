FC Horgau zeigt zwei Gesichter

Plus Nach der Niederlage in Ziemetshausen gibt es ein Sieg gegen Pöttmes.

Sieg und Niederlage gab es für den FC Horgau am Osterwochenende gegen zwei Abstiegskandidaten. Der 1:2-Pleite beim TSV Ziemetshausen ließen sie Stroh-Schützlinge einen 2:0-Heimsieg gegen den TSV Pöttmes folgen.