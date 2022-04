Horgau beklagt Ausfälle für den Rest der Saison

Plus Trainer Franz Stroh rechnet damit, dass in Wertingen auf Kunstrasen gespielt wird

Am vergangenen Wochenende sollte für die Fußballer vom TSV Wertingen eigentlich das wichtige Derby beim TSV Meitingen gespielt werden – doch daraus wurde aufgrund der Witterungsverhältnisse nichts. Die Mannschaft nutzte das Wochenende, um nach dem schlechten Start ins Jahr 2022 Teambuilding zu betreiben. Unter anderem halfen die Spieler beim internationalen U10-Turnier. Genau wegen diesem steht noch nicht fest, ob im Wertinger Stadion gespielt werden kann, weil der Rasen doch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Eventuell wird man zum Heimspiel gegen den FC Horgau (Sonntag, 15 Uhr) auf den Kunstrasenplatz ausweichen müssen.