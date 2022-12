Brazilian Jiu Jitsu

14.12.2022

Erfolgreich im Bodenkampf

Plus Meitinger erzielen Topergebnisse bei den deutschen Meisterschaften.

Artikel anhören Shape

Das Roll-’n’-Flow-Kinder- und-Jugendteam freut sich über Topergebnisse bei den offenen deutschen Meisterschaften in Brazilian Jiu Jitsu (BJJ). In Neuried gingen 14 junge Athleten aus dem Lechtal an den Start und lieferten sich spannende und faire Kämpfe. Brazilian Jiu Jitsu ist ein Vollkontakt-Kampfsport, der darauf spezialisiert ist, den Gegner am Boden zu kontrollieren und mit Hebelgriffen den Kampf zu beenden. Die im Training vermittelten Konzepte befähigen die Sportler dazu, dass nicht nur Kraft über den Sieg entscheidet, sondern vielmehr auch der Einsatz von sauber ausgeführten Techniken. Schläge und Tritte sind dabei verboten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .