Der TSV Neusäß wird kräftig abgewatscht

Landkreis Sieben auf einen Streich kassierte der TSV Neusäß im Punktspiel der Kreisliga Augsburg bei der SpVgg Lagerlechfeld und steckt jetzt tief im Abstiegsstrudel. Der TSV Diedorf konnte nach drei Niederlagen in Folge beim 2:0 beim TSV Königsbrunn endlich den ersten Sieg in diesem Jahr landen konnte. In einem weiteren Kellerduell musste sich die SpVgg Westheim bei der TG Viktoria Augsburg mit 0:2 geschlagen geben. Den zweiten Sieg in Folge feierte Schlusslicht SSV Anhausen (2:0 gegen den Kissinger SC). Der TSV Zusmarshausen bleibt dem spielfreien Spitzenreiter FC Königsbrunn mit einem 2:1-Sieg gegen den TSV Merching auf den Fersen.