Vicoria Waldmanns doppeltes Glück mit dem Degen

Plus Die 14-jährige Fechterin Victoria Waldmann aus Thierhaupten holt bei den bayerischen Meisterschaften zwei Titel.

Mit zwei goldenen Einzel-Medaillen kehrte die erst 14-jährige Victoria Waldmann von den diesjährigen bayerischen Fecht-Meisterschaften aus Nürnberg zurück. Mit diesen Erfolgen knüpfte die junge Thierhauptenerin an die tollen Leistungen des Vorjahres an und bewies, dass diese keine Eintagsfliege waren.

Vor ziemlich genau einem Jahr machte die Gymnastin am Stetten-Institut in Augsburg bereits auf sich aufmerksam, als sie bei den Bayerischen Meisterschaften bei den U17-Jährigen überraschend den Titel gewinnen konnte. Und heuer sollte es sogar noch besser kommen. Bei den diesjährigen Bayerischen Meisterschaften in Nürnberg traten 456 Fechterinnen und Fechter in den Disziplinen Degen, Florett und Säbel an. Darunter auch Victoria Waldmann, die bei den U15- und bei den U17-Juniorinnen an den Start ging.

Mit einer eindrucksvollen Gesamtleistung über zwei Tage, so ihr Vereinstrainer Fabian Rieblinger vom TV Augsburg, „rockte“ sie die Konkurrenz und sicherte sich jeweils den ersten Platz und die Titel der Bayerischen Meisterin.

„Stolz wie Bolle“ sei sie nach dem Abschluss ihrer Gefechte gewesen, hat Mama Claudia bei ihrer Tochter feststellen können. Der Erfolg ihres Sprösslings kommt natürlich nicht von ungefähr, schließlich stehen pro Woche drei Trainingsabende auf dem Programm und über das ganze Jahr verteilt eine Vielzahl von Meisterschaften und Turniere.

In den deutschen Ranglisten vertreten

In den Ranglisten ihres Sports spiegeln sich Victorias Leistungen erfreulich. So führt sie bei den U15-Juniorinnen die Bayerische Rangliste an und deutschlandweit belegt sie einen sehr guten zehnten Rang. Bei den U17-Juniorinnen wird sie in Bayern auf Platz drei und deutschlandweit auf Rang 33 geführt.

Selbstverständlich soll das Jahr 2023 sportlich noch einiges Erfreuliches für die ambitionierte Degensportlerin bringen. So möchte sie im Juli mit ihren Teamkolleginnen vom TV Augsburg die Vorjahreserfolge bei den Mannschaftsmeisterschaften wie im Jahr 2022 in Regensburg wiederholen und auch da mit zwei Goldmedaillen glänzen. Zudem gilt es bei den Deutschen Meisterschaften in ihren Altersstufen in Waldkirch und Bautzen eine gute Figur zu machen oder in den Monaten April und Mai in Leverkusen und Leipzig wichtige Ranglistenpunkte für die Deutsche Wertung zu sammeln.