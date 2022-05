Das Schneckenrennen geht weiter

Plus Die Spitzenteams SC Biberbach und SSV Anhausen bringen Führungen nicht ins Ziel und müssen sich mit Unentschieden begnügen.

Das Schneckenrennen um die Meisterschaft in der Bezirksoberliga geht weiter. Spitzenreiter SC Biberbach und Verfolger SSV Anhausen mussten sich nach Zwei-Tore-Führungen jeweils mit Unentschieden begnügen.