Frauenfußball

30.05.2022

Für SSV Anhausen schließt sich ein Kreis

Nach dem 3:2-Sieg gegen Schwaben Augsburg II führten die Fußballerinnen des SSV Anhausen mit ihrem Trainer Johann „Radi“ Wenni einen Freudentanz auf. Sie hatten die Meisterschaft in der Bezirksoberliga und die sofortige Rückkehr in die Landesliga perfekt gemacht.

Von Bernd Reiser

Mit einem verdienten 3:2-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg hat sich für die Fußball-Frauen des SSV Anhausen ein Kreis geschlossen. Sie machten damit die Meisterschaft in der Bezirksoberliga und den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga perfekt.

