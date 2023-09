Josefin Schmid sorgt für gelungene Premiere

Plus Aufsteiger CSC Batzenhofen gewinnt zum Auftakt der Bezirksoberliga. Landesliga-Aufsteiger SC Biberbach feiert den ersten Sieg.

Im zweiten Spiel nach dem Aufstieg in die Landesliga gelang den Fußball-Frauen des SC Biberbach der ersten Sieg. Mit 3:1 konnte man sich beim SV Wilting durchsetzen. Nach dem Aufstieg in die höchste schwäbische Spielklasse starte der CSC Batzenhofen-Hirblingen mit einem 2:1-Sieg gegen den TSV Burgau, musste aber lange um die Punkte zittern.