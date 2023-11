SC Biberbach sieben Spiele ohne Niederlage

Die Fußball-Frauen des SC Biberbach fühlen sich in der Landesliga immer wohler. Deftige Niederlage für den CSC Batzenhofen.

Die Frauen des SC Biberbach sind in der Landesliga inzwischen eine feste Größe. Im letzten Heimspiel der Vorrunde besiegten sie den SV Leonberg mit 2:0 und blieben damit im siebten Spiel in Folge ohne Niederlage. Mit leeren Händen und einer letztlich deutlichen 0:4-Niederlage kam der CSC Batzenhofen-Hirblingen in der Bezirksoberliga aus Ottobeuren zurück.

SC Biberbach – SV Leonberg 2:0 (1:0). Am vergangenen Wochenende bestritten die Biberbacher Damen ihr letztes Heimspiel der Hinrunde in der Landesliga gegen SV Leonberg . Die ersten Minuten zeichneten sich durch große Überlegenheit der Heimelf aus. Diese konnte gleich in der 3. Minute mit dem 1:0 belohnt werden. Nach einer Ecke konnten die Gäste nicht gut genug klären. Nina Altmann behielt im viel besetzten Strafraum die Ruhe und schob clever zur frühen Führung ein. Das weitere Spiel verlief in beiden Halbzeiten zunächst relativ ereignislos. Die Biberbacherinnen hatten das Geschehen zwar unter Kontrolle, konnten sich aber keine zwingenden Torchancen erarbeiten, da zu viele Ungenauigkeiten das Spiel kennzeichneten. Auf der anderen Seite ließ die Heimelf aber keine Torchancen der Gäste zu. Ende der zweiten Halbzeit belohnte sich Hanna Mairshofer nach einem schönen Solo in der 80. Minute und erhöhte auf 2:0. Damit sind die Biberbacherinnen seit sieben Spielen ungeschlagen in der Landesliga .

Nächste Woche bestreitet der SC Biberbach das letzte Spiel der Hinrunde am Samstag um 14 Uhr beim FC Ingolstadt II. (scb-)