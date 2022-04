SSV Anhausen bleibt im Rennen

Plus Spitzenreiter SC Biberbach büßt Punkte ein. Nach der ersten Saisonniederlage zeigt der CSC Batzenhofen-Hirblingen eine Reaktion.

Wenig Mühe hatten die favorisierten Fußball-Frauen des SSV Anhausen, um gegen den Tabellenletzten FSV Wehringen einen klaren 5:0-Sieg einzufahren. Bezirksoberliga-Spitzenreiter SC Biberbach strauchelte mit einem 1:1 beim TSV Ottobeuren. Nach der ersten Saisonniederlage zeigte der CSC Batzenhofen eine starke Reaktion und sendeten mit einem 5:0-Sieg gegen den TSV Sielenbach ein deutliches Zeichen, dass man den Kampf um Platz eins in der Bezirksliga Nord noch nicht aufgegeben habt.