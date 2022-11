Frauenfußball

15.11.2022

SSV Anhausen freut sich zu früh

Hier bejubeln Elandra Basha, Lotta Edelmann, Isabella Schalk und Hanna Lehmeier (von links) vom SSV Anhausen noch einen Führungstreffer gegen den SV Wilting. Am Ende musste man mit einem 2:2 wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt abgeben.

Plus SSV Anhausen hadert nach dem 2:2 gegen den SV Wilting mit dem Schiedsrichter. SC Biberbach und CSC Batzenhofen mit Torefestivals.

Gegen den SV Wilting, einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, mussten sich die Fußballfrauen des SSV Anhausen mit einer Punkteteilung (2:2) zufrieden geben. Ein Torfestival gab es beim 7:1–Sieg des SC Biberbach gegen den SV Wattenweiler in der Bezirksoberliga. Mit dem zweiten 9:0-Sieg in Folge unterstrich der CSC Batzenhofen seine aufstiegsambitionen in der Bezirksliga. Diesmal erwischte es den SV Grasheim.

