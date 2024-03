Der SC Biberbach setzt ein deutliches Statement

Die ehemalige Regionalligaspielern Lisa Seidler wird Spielertrainerin beim Landesligisten. Im Interview erklärt die aus einer Ellgauer Fußballerfamilie stammende 28-Jährige, was sie an der neuen Herausforderung reizt.

Das ist kein vorgezogener Aprilscherz. Die Fußball-Frauen des SC Biberbach haben ein Statement gesetzt und für die kommende Saison die Regionalligaspielerin Lisa Seidler verpflichtet.

Über elf Jahre spielte sie für den TSV Schwaben Augsburg, war dort Kapitänin und 2017 unter ihrem Mädchennamen Steppich sogar einmal für den „Bayern-Treffer des Monats“ nominiert. Nun freut sich Lisa Seidler nach einem Jahr fußballfreier Zeit auf die neue Herausforderung. Die 28-Jährige wechselt zur kommenden Saison als Spielertrainerin zum Landesligisten SC Biberbach und komplettiert damit das Trainerteam um Fabian Wolf.

Der bisherige Trainer der Biberbacherinnen schwärmt von seiner neuen Kollegin. „Mit der Verpflichtung von Liz konnten wir meine absolute Wunschlösung für unsere junge, talentierte und hungrige Mannschaft gewinnen“, sagt er über Seidler, die aus einer Ellgauer Fußball-Familie stammt und bis zur C-Jugend beim TSV Ellgau, dann beim VfL Westendorf und später bei den Damen des SV Thierhaupten gespielt hat, bevor sie dem Ruf der Schwaben gefolgt ist.

Wie kam es zu Ihrer Trainerstelle und und warum ausgerechnet Biberbach?

Seidler: Für mich war schon früh klar, dass ich nach meiner aktiven Spielerinnenkarriere ins Trainergeschäft einsteigen möchte. Nach intensivem und stetigem Austausch mit Fabian Wolf ist die Entscheidung für den SCB gefallen. Natürlich spielte dem Ganzen auch mein neuer Wohnort Meitingen in die Karten. In der jungen Mannschaft steckt viel Potenzial und mein Ziel ist es, gemeinsam mit meinem Trainerkollegen noch mehr aus der Mannschaft herauszuholen.

Was reizt Sie an der neuen Herausforderung SCB?

Seidler: Ich weiß, dass auch der Frauenfußball hier im Dorf und in der näheren Umgebung sehr beliebt ist. Die Einwohner fiebern nicht nur beim Herrenfußball mit, sondern unterstützen auch die Damen tatkräftig. Der Rückhalt im Verein und auch in der Bevölkerung ist enorm. Hier wird Zusammenhalt großgeschrieben. Und das gefällt mir!

Wie genau wird Ihre Rolle als Trainerin/Spielertrainerin aussehen?

Seidler: Das Hauptaugenmerk wird auf der Trainerarbeit liegen. Ich möchte die Mädels und mich weiterentwickeln. Mein Wunsch und Ziel ist es, mit Fabian Wolf Hand in Hand zu arbeiten und das Bestmögliche herauszuholen.

Was sind die zukünftigen Pläne und Ziele mit Ihrem neuen Verein?

Seidler: Für mich und für uns beide steht im Vordergrund, eine super Mannschaft zu formen. Wir wollen die jungen Spielerinnen weiterentwickeln und ihnen Selbstvertrauen geben. Und natürlich die Saison so gut wie möglich abschließen.

Zunächst sollte der SC Biberbach aber den Klassenerhalt sichern. Nach der 2:3-Niederlage beim FFC Wacker München II tritt die Mannschaft am Samstag in Alburg an.