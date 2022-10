Ärger um eine Spielabsage

Plus Auf dem Platz des SV Bonstetten kann nicht gespielt werden. SV Achsheim schlägt TSV Zusmarshausen II mit Ergebnisfußball.

In der A-Klasse Nordwest feierte der SV Achsheim dank eines 3:1 gegen Zusmarshausen den dritten Saisonsieg. Spitzenreiter bleibt der spielfreie SC Biberbach, nachdem die Partie des Verfolgers SV Erlingen beim SV Bonstetten sehr zum Ärger der Gäste, die das Heimrecht tauschen wollten, kurzfristig wegen Unbespielbarkeit des Platzes bei herrlichem Spätsommerwetter abgesagt wurde. Am Tabellenende wartet der TSV Leitershofen III beim 0:2 gegen TSV Herbertshofen noch immer auf den zweiten Punktgewinn.