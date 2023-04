Fußball

22.04.2023

Auf großem Fuß, aber nicht großspurig

Plus Der Toptorjäger des FC Langweid, Patrick Reilich, ist beim Volleyball und Tennis ein Ass. Bei welchem Spiel er nach jahrelanger Übung immer noch Lehrgeld bezahlt und warum er die Kreisklasse der Kreisliga vorzieht.

Mit zwölf Treffern aus 17 Spielen zählt Patrick Reilich vom FC Langweid zu den Toptorjägern der Kreisklasse Augsburg Nordwest. Am kommenden Sonntag empfängt seine Mannschaft den TSV Täfertingen (15 Uhr). Bevor der SV Stettenhofen und der FC Langweid 2018 zu einer Spielgemeinschaft fusionierten, ging Reilich für den SVS auf Torejagd. „Die erste Saison nach der Fusion war etwas ungewohnt, aber im Endeffekt war es das Beste, was wir machen konnten“, sagt der 31-Jährige, der seine Brötchen in der Baumaschinenbranche verdient. Wenn Reilich nicht auf dem Platz steht, spielt er gerne Tennis oder Volleyball. „Alles mit Ball macht mir Spaß“, sagt der Nutzfahrzeugmechatroniker.

1. Bunte oder schwarze Schuhe?

