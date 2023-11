Aufsteiger SC Biberbach ist Herbstmeister

Plus Ein gnadenlos effektiver SC Biberbach holt sich mit einem 2:0-Sieg beim Tabellenführer SpVgg Auerbach-Streitheim die Spitze zurück.

Vor zwei Wochen hatten wir es schon etwas voreilig verkündet, dass der Aufsteiger SC Biberbach sich die Herbstmeisterschaft in der Kreisklasse Nordwest holen würde. Nun haben die Kicker vom Galgenberg diese Schlagzeile bestätigt. Mit einem 2:0-Sieg im Endspiel um die Herbstmeisterschaft stürzten sie die SpVgg Auerbach-Streitheim wieder von der Tabellenspitze und setzten sich selbst bei tristen äußeren Bedingungen auf den Platz an der Sonne.

Nach einem hektischen Beginn fanden zunächst die Hausherren zu ihrem Spiel und waren das überlegene Team. Eine erste gute Möglichkeit hatte Georg Weser. Sein Kopfball ging knapp über den Biberbacher Kasten (6.). Wenig später konnte die Biberbacher Hintermannschaft gegen Dominik Demharter gerade noch zur Ecke klären. In der 23. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul auf den Elfmeterpunkt, doch SCB-Keeper Tristan Radoki konnte den Strafstoß von Dominik Demharter abwehren und hielt sein Team damit in der Partie.