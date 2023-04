Fußball

11.04.2023

Das Spitzenduo muss Federn lassen

Plus Für den TSV Welden und den TSV Diedorf reicht es nur zu Unentschieden.

In der Kreisklasse Nordwest musste das punktgleich Spitzenduo TSV Welden (1:1 in Auerbach) und TSV Diedorf (1:1 in Emersacker) Federn lassen. Mit zwei Spielen in Rückstand ist der TSV Täfertingen, dessen Partie in Foret ausfiel. Der TSV Leitershofen fertigte den SV Gablingen mit 5:1 ab.

SpVgg Auerbach – TSV Welden 1:1 (0:0). Lange sah es nach einem glücklichen Sieg für den Tabellenführer aus Welden aus. Aber mit Moral und einem Kraftakt zu Zehnt (Ansumana Sankareh sah Gelb-Rot/84.) erzielte die Heimelf trotz verschossenem Elfmeter in der 90. Minute den höchst verdienten Ausgleich durch Michael Furnier. In der Nachspielzeit musste dann auch Gästespieler Moritz Vermeulen mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen. Torschütze für Welden war Michal Durica mit seinem 23. Saisontreffer in der 70. Minute. – Zuschauer: 100. (ssch)

