Dauerregen sorgt für Abbruch und Absage

Plus Heftige Niederschläge bringen den Spielplan der A-Klasse Nordwest durcheinander.

Der SV Erlingen bleibt mit einem souveränen 4:0-Sieg über Achsheim weiter an der Tabellenspitze. Ein hartes Stück Arbeit musste Verfolger SC Biberbach bei Dauerregen leisten, um nach einem frühen 0:2-Rückstand gegen den SV Adelsried mit 4:2 zu gewinnen. Die Partie des TSV Zusmarshausen II gegen den CSC Batzenhofen wurde zur Pause wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen. Das Spiel TSV Leitershofen III – VfL Westendorf wurde abgesagt.