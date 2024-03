Fußball

18.03.2024

Der erste Saisontreffer war ein Eigentor

Plus Der zweiten Mannschaft des BSC Heretsried gelingt in der B-Klasse Nordwest gegen den TSV Ustersbach II im 13. Anlauf der erste Treffer in dieser Saison. Aber der erste Punktgewinn steht immer noch aus.

Von Bernd Reiser

Erst im Jahr 2022 hat der BSC Heretsried nach sechsjähriger Abstinenz wieder den Spielbetrieb aufgenommen. In dieser Saison stellen die Kicker aus dem Holzwinkel sogar zwei Mannschaften, die beide in der B-Klasse antreten. Während die erste Garnitur in der West-Gruppe nach dem 4:1 gegen den VfL Westendorf II weiterhin ungeschlagen ist und den Aufstieg in die A-Klasse im Visier hat, konnte die „Zweite“ in der Nordwest-Liga nach zwölf Spielen noch immer keinen einzigen Punkt verbuchen und keinen einzigen Treffer erzielen. Das sollte sich ändern.

Trotz einer Tordifferenz von 0:76 ist die Stimmung gut. „Das Team hat einen Super-Charakter. Es macht immer noch Spaß. Und irgendwann werden wir auch unser erstes Tor schießen“, sagt Jürgen Schuster, der bis zur Winterpause noch Trainer dieser Truppe war, inzwischen aber zum Vorsitzenden des BSC Heretsried gewählt wurde. Der Verein wird in diesem Sommer 75 Jahre alt und feiert das mit einem Fest am 13./14. Juli. „Ein bisschen kicke ich aber schon noch mit“, lacht Schuster.

