Fußball

27.07.2022

Der Ex-Torjäger kann es immer noch

Plus Alexander Guggemos entscheidet das Finale um den AH-Zusampokal zu Gunsten des TSV Dinkelscherben.

Nach zweijähriger Corona-Pause fand auf der Sportanlage des TSV Dinkelscherben das Finale des Zusampokals statt. Im kleinen Finale behielt zunächst die SG Unteres Zusamtal mit 4:0 gegen den TSV Zusmarshausen klar die Oberhand. Im anschließenden Finale in der neuen GW-TEC-Arena standen sich bei schwülwarmen Temperaturen der heimische TSV Dinkelscherben als Titelverteidiger und der TSV Welden gegenüber. Vor über 200 Zuschauern gewann der TSV Dinkelscherben sein „Finale dahoam“ am Ende verdient mit 2:0, weil sie in einer intensiven und ansprechenden Partie die größeren Kraftreserven und einen namhaften Joker in der Hinterhand hatten.

