Die Meitinger Lebensversicherung

Denis Buja ist für den TSV Meitingen eine Lebensversicherung auf zwei Beinen. Der Spielertrainer sicherte seiner Mannschaft mit zwei Treffern einen 2:0-Sieg gegen den VfR Neuburg und sorgte dafür, dass die Lechtaler nun mit einem positiven Gefühl in die Winterpause der Bezirksliga Nord gehen können.