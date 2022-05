Dinkelscherben lässt es 13 schlagen

Plus Ex-Spitzenreiter schießt sich mit einem 13:2-Torspektakel den Frust von der Seele. Beim TSV Neusäß treffen nach einer Schrecksekunde zwei Joker mit den ersten Ballkontakten.

Nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen die SpVgg Langerringen schoss sich der TSV Dinkelscherben im Nachholspiel beim TSV Schwabmünchen II den Frust von der Seele. Insgesamt fielen 15 Treffer (!), 13 davon erzielte der Aufstiegsanwärter selbst.