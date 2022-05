Ein Ex-Gersthofer lässt den FC Bayern jubeln

Plus Die A-Senioren des FC Bayern München verteidigen ihren bayerischen Meistertitel in Langerringen.

Das Turnier um die bayerische Meisterschaft der A-Senioren, das sind Spieler über 32 Jahre, fand in Langerringen statt. Qualifiziert hatten sich sechs Bezirkssieger und der Titelverteidiger FC Bayern München. Den achten Platz im Teilnehmerfeld durfte der Veranstalter mit einer gemischten Mannschaft aus der SpVgg Langerringen, dem ASV Hiltenfingen und dem SV Schwabegg belegen, weil kein Teilnehmer aus Oberfranken anreiste.