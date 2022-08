Ein Neuzugang erzielt seinen Einstandstreffer

Plus Roman Prinz trifft für die SpVgg Westheim beim 2:0-Sieg gegen den SSV Anhausen.

Der SV Ottmarshausen (0:1 bei TG Viktoria Augsburg) und der TSV Neusäß (2:2 gegen TSV Pfersee) hatten ihre Spiele schon Ende der vergangenen Woche absolviert. Im Landkreisderby besiegte die SpVgg Westheim den SSV Anhausen mit 2:0. Den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit musste der TSV Zusmarshausen beim 2:2-Unentschieden beim TSV Göggingen hinnehmen.