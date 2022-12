Ein Oscar für das Lebenswerk

Plus Hohe Ehrung für Fußball-Funktionär Rainer Förg vom FC Emersacker.

„Es ist eine Ehre, kein Amt!“ Unter diesem Motto wurde Rainer Förg beim Bezirksehrenamtstag des Fußball-Bezirkes Schwaben in Sulzberg mit dem „Lebensoscar“ für die erbrachten herausragenden, ehrenamtlichen Leistungen im Verein ausgezeichnet.