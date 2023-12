Eine Trennung im beiderseitigen Einvernehmen

Plus Der SV Grün-Weiß Baiershofen und Trainer Rainer Junghanns gehen getrennte Wege

Mit einem Paukenschlag verabschiedete sich der SV Grün-Weiß Baiershofen in die Winterpause: Der West-2-Kreisklassist hat sich von Trainer Rainer Junghanns getrennt. „Nach einem offenen und ehrlichen Gespräch haben sich die Verantwortlichen Ende November im beiderseitigen Einvernehmen mit Trainer Junghanns, 56, auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt“, heißt es auf dem Instagram-Kanal des Vereins.

„Mit extremer Wertschätzung blicken wir auf dreieinhalb tolle Jahre mit Rainer Junghanns zurück und möchten uns im Namen des gesamten SV Grün-Weiß Baiershofen für sein Engagement und seinen Einsatz bedanken“, so die Abteilungsleiter Bruno Keller und Rainer Wiedemann.