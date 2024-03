Erneuter Trainerwechsel beim FC Langweid

Plus Beim FC Langweid tritt Konrad Wiedemann zurück. Torjäger übernimmt die Verantwortung beim Kreisklassisten.

Erst Mitte Oktober hatte Konrad Wiedemann beim FC Langweid das Traineramt übernommen, nachdem sich der Verein von Christian Ullmann getrennt hatte. In den vier noch verbliebenen Spielen vor der Winterpause gab es in der Fußball-Kreisklasse Nordwest unter seiner Regie drei Siege und ein Unentschieden. Damit konnte sich der FCL wieder ins Mittelfeld der Tabelle absetzen.

Nun hört der 62-Jährige wieder auf. Aus privaten und persönlichen Gründen hat er sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegt.