Favoriten marschieren im Gleichschritt

Plus In der ersten Runde des Totopokals tanzte nur der SC Altenmünster aus der Reihe, der das Spiel und Felix Kling mit einer Roten Karte verlor. Ein Spieler trifft vierfach.

Die Favoriten marschierten im Gleichschritt durch di erste Runde im Totopokal. Lediglich der SC Altenmünster tanzte aus der Reihe. Der Bezirksliga-Absteiger unterlag beim Kreisklassisten SG Röfingen/Konzenberg und verlor darüber hinaus Felix Kling durch eine Rote Karte. Erfolgreichster torschütze der Runde war Tobias Schneider vom TSV Diedorf mit vier Treffern.