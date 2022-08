Fußball

22.08.2022

Für FC Langweid läuft es maximal unglücklich

Plus Im Spiel der Woche hat der FC Langweid drei Strafstöße, einen Platzverweis und eine schwere Verletzung gegen sich und ist trotzdem die bessere Mannschaft – aber der TSV Diedorf gewinnt.

Von Bernd Reiser

Wer drei Strafstöße, einen Platzverweis und eine schwere Verletzung in einem einzigen Spiel gegen sich stehen hat und trotzdem das bessere Team war, der hat offensichtlich unglücklich verloren. So geschehen bei der 2:3-Heimniederlage des FC Langweid gegen den TSV Diedorf in der Kreisklasse Nordwest.

